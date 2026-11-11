Güllü'nün ölümünde yalan tanıklık davası başladı, sanığın adli kontrolü kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Güllü'nün ölümünde yalan tanıklık davası başladı, sanığın adli kontrolü kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güllü\'nün ölümünde yalan tanıklık davası başladı, sanığın adli kontrolü kaldırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Yalova Çınarcık'ta şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin yalan tanıklık davasında sanık Sultan Nur Ulu, baskı gördüğünü öne sürerek beraatini istedi. Mahkeme, bekletici mesele talebini kabul edip sanığın adli kontrolünü kaldırdı ve duruşmayı erteledi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden geçen yıl 26 Eylül'de düşerek hayatını kaybeden ve "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili hakkında "yalan tanıklık" suçundan dava açılan Sultan Nur Ulu'nun yargılanmasına başlandı.

Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Sultan Nur Ulu (25), müşteki Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan Ulu, Tuğyan Ülkem Gülter tarafından kendisine baskı yapıldığını, bu sebeple o süreçte doğruları söyleyemediğini anlattı.

Gülter'in kendisine, "Ben yanarsam seni de yakarım" dediğini öne süren sanık, şöyle konuştu:

"Yine bana intihar mektubu yazdırmıştı. Bir keresinde arabayla giderken frenlerin tutmadığını söyledi. Sürekli beni baskı altında tutmaya çalışıyordu. O dönem avukatıma anlatmıştım o da bana inanmayacaklarını söyledi ben de doğru zamanda anlatmak için bekledim. Suçu benim üzerime atabileceğinden dahi korktum bu sebeple doğruları söyleyemedim. Beraatimi istiyorum."

Müşteki Tuğberk Yağız Hamza Gülter ise sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Sanık avukatı, müvekkilinin Tuğyan Ülkem Gülter tarafından baskı altında tutulduğunu öne sürerek, hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Dosyaya ibraz ettikleri raporlar kapsamında Sultan Nur Ulu ve Kervan E. hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına, "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçundan suç duyurusunda bulunduklarını belirten müşteki vekilleri, bu sebeple görülen davada "bekletici mesele" yapılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan hakim, müşteki avukatlarının "bekletici mesele" talebinin kabulüne, sanık hakkındaki adli kontrol kararının ise kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

"Güllü Hanım'ı sevenleri üzecekler"

Duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan sanık avukatı Erol Özgüç, Tuğyan Ülkem Gülter'i kurtarma operasyonu başlatıldığını ileri sürdü.

"Şu andaki dosyaya sunulan belgeler ve deliller tamamen Tuğyan'ı kurtarmaya yönelik belgelerdir. " diyen Özgüç, "Tuğyan'ı kurtaracaklar. Güllü Hanım'ı bu kadar seveni üzecekler." diye konuştu.

Müşteki vekilleri Rahmi Çelik ile Mert Erdoğan ise yeni delil mahiyetinde teknik raporlar bulunduğunu öne sürerek, bunları sunduklarını ve Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararının kesinleşmesi ve Sultan Nur Ulu ile Kervan E. hakkında yapmış oldukları suç duyurusu sonucunun beklenilmesini talep ettiklerini söyledi.

Tuğberk Yağız Hamza Gülter ise duruşma sırasında sanık avukatının kendisine sorduğu soruyu anımsatarak, olayın ardından yapay zekayla olan yazışmalarının öncesi ve sonrasının bulunduğunu belirterek, bunları incelemesini istedi.

Olay

Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yanı sıra Ulu'nun babası Arif Ulu ve 2 kişi gözaltına alınmıştı. Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında "ev hapsi" kararı verilmiş, diğer 3 kişi ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Tut'un ölümüyle ilgili Gülter'in eski nişanlısı Kervan E. de "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alınmış, Yalova Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Daha sonra hazırlanan iddianamede, maktulün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in "tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmiş, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucu Gülter, "kadına ve üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sultan Nur Ulu hakkında ise "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis talebiyle ayrı bir dava açılmıştı.?

Kaynak: AA
Çınarcık3. SayfaMahkemeMagazinYalovaGüncelGüllüSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
11 aylık bebek diri diri gömüldü 24 saat sonra sağ bulundu 11 aylık bebek diri diri gömüldü! 24 saat sonra sağ bulundu
Ortaklık cinayetle bitti 20 bıçak darbesine “Bir anlık sinir“ dedi Ortaklık cinayetle bitti! 20 bıçak darbesine "Bir anlık sinir" dedi
Eğlence mekanına silahlı saldırı Gencecik adamı hayattan kopardılar Eğlence mekanına silahlı saldırı! Gencecik adamı hayattan kopardılar
Akaryakıtta çifte indirim müjdesi Akaryakıtta çifte indirim müjdesi
Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif
10 Kasım’da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı 10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
50 bin lirayı duyan koşuyor Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor 50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
Galatasaray’da 74 dakikaya mahkum oldu Şimdi yolcu Galatasaray'da 74 dakikaya mahkum oldu! Şimdi yolcu
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
12:12
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an
Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
12:01
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
11:56
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
11:50
Üç gün arayla ikinci buluşma Aliyev’den dikkat çeken mesaj
Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den dikkat çeken mesaj
11:41
Erdoğan, Ursula von der Leyen’i böyle karşıladı: Maşallah, how are you
Erdoğan, Ursula von der Leyen'i böyle karşıladı: Maşallah, how are you?
11:12
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte zeytin fidanı dikti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte zeytin fidanı dikti
11:04
Galatasaray’da 74 dakikaya mahkum oldu Şimdi yolcu
Galatasaray'da 74 dakikaya mahkum oldu! Şimdi yolcu
10:55
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
10:43
10 Kasım’da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 12:58:04. #7.12#
SON DAKİKA: Güllü'nün ölümünde yalan tanıklık davası başladı, sanığın adli kontrolü kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android