Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal'dan Ramazan Bayramı mesajı

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şanal, mesajında, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, dostlukların tazelendiği, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun zirveye ulaştığı günler olduğunu kaydeden Şanal, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz şehitlerimizin ailelerinin ve kahraman gazilerimizin, Gülnar'da görev yapan tüm mesai arkadaşlarımın ve çok kıymetli Gülnar halkının Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bayramın ilçemize, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."