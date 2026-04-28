Gülsan Holding Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde Öğrencilerle Buluştu

Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde düzenlenen 'Kariyer Yolu' etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Zekeriya Akman, tecrübenin önemine vurgu yaparak Topçuoğlu'nu ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Topçuoğlu, konuşmasına ailesinin başarı hikayesini anlatarak başladı. Dedesi Mustafa Hilmi Topçuoğlu'nun 1940'lı yıllarda Kilis'te 3 tonluk bir kamyonun tekerine ortak olarak işe başladığını, ardından dükkan açarak ticarete atıldığını söyledi. 1967'de Gaziantep'te kamyon ve traktör bayiliği ile işlerini büyüttüklerini ifade etti.

Risk almanın önemine değinen Topçuoğlu, 1976'da sünger yatak üretimiyle sanayiye adım attıklarını, 1983'te çuval üretimine başladıklarını anlattı. Irak hükümetinin düzenlediği bir ihaleye katılmak için savaş ortamında Basra'ya gittiğini ve ihaleyi kazanarak 1989'a kadar Irak'ın çuval ihtiyacını karşıladıklarını belirtti.

1994 yılında BCF halı ipliği yatırımı yaptıklarını ve bu yatırımın Gaziantep'in makine halısında dünyanın en büyük üretim merkezi olmasına öncülük ettiğini söyledi. 2002'de bebek bezi ve hijyenik pedlerde kullanılan kumaş üretimine başladıklarını ve şu anda dünyadaki 10 büyük üreticiden biri olduklarını ifade etti.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Topçuoğlu, çalışacakları firmayı iyi incelemelerini, sık iş değiştirmemelerini, sabırlı ve istikrarlı olmalarını, işlerini sevmelerini ve başarıyı hedeflemelerini önerdi. Ayrıca yabancı dil öğrenmenin önemine vurgu yaparak, mütevazı ve saygılı olmalarını, olaylara pozitif bakmalarını tavsiye etti.

Etkinlik sonunda Rektör Akman, Topçuoğlu'na teşekkür plaketi verdi.