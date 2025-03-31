Gülsima'nın Tedavisi İçin Kampanya Sona Yaklaşıyor - Son Dakika
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Gülsima'nın Tedavisi İçin Kampanya Sona Yaklaşıyor

Karabağlar'da SMA Tip 1 teşhisi konulan Gülsima Önder'in tedavisi için başlatılan kampanya büyük bir destekle sona ermek üzere. Belediye Başkanı Helil Kınay, kalan desteğin tamamlanması için herkesi davet etti.

31.03.2025 11:29  Güncelleme: 12:44
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(İZMİR) - Karabağlar'da yaşayan ve SMA Tip 1 teşhisi konulan Gülsima Önder'in tedavisi için başlatılan kampanyada sona yaklaşıldı. Önder ailesi bir araya gelen Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, "Kalan yüzde 20'lik desteği de hep birlikte tamamlayarak, Gülsima'nın doğum gününde çifte kutlama yapalım" dedi.

Karabağlar'da yaşayan ve henüz iki yaşına girmeye hazırlanan Gülsima'nın hayati öneme sahip tedavisine başlanabilmesi için gereken bağışların yüzde 80'i tamamlandı. Kampanyanın sona ereceği tarih, Gülsima'nın doğum günü olan 17 Nisan olarak belirlendi.

Gülsima ve ailesiyle bir araya gelerek, miniğe pembe balonlar hediye eden Kınay, kampanyanın son aşamasına dikkati çekerek, "Bu mücadelede yalnız değilsiniz. Kalan yüzde 20'lik desteği de hep birlikte tamamlayarak, Gülsima'nın doğum gününde çifte kutlama yapalım. 17 Nisan'da belediye önünden umut dolu balonları gökyüzüne bırakalım" diye konuştu.

Gülsima'nın babası Mehmet Önder ise kampanyanın kritik bir aşamada olduğunu vurgulayarak, "Kızımız 17 Nisan'da iki yaşına girecek. Aynı zamanda tedavinin başlayabilmesi için verilen sürenin de son günü. Artık son virajdayız, sadece yüzde 20'lik bir destek kaldı. Bu mücadelede yalnız olmadığımızı biliyoruz. Ancak herkesin sesimize kulak vermesine ve destek olmasına çok ihtiyacımız var. Başkanımız Helil Kınay'a da yanımızda olduğu ve verdiği destek için yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Valilik onaylı ve tamamen yasal çerçevede sürdürülen kampanyaya destek olmak isteyenler, aşağıdaki hesap bilgileri üzerinden bağış yaparak Gülsima'nın tedavisine katkıda bulunabilecek.

IBAN - TL: TR74 0001 0008 1281 7925 3350 06

IBAN - USD: TR74 0001 0008 1281 7925 3350 07

IBAN - EUR: TR74 0001 0008 1281 7925 3350 08

Alıcı: Mehmet Önder - Ziraat Bankası

Açıklama: Gülsima

Faaliyet No: 35.2024.2033 MEHMET ÖNDER

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gülsima'nın Tedavisi İçin Kampanya Sona Yaklaşıyor - Son Dakika

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