Gülsoy, Ramazan İftarında Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Sumbas ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla buluştu.

Gülsoy, İl Genel Meclis Üyesi Türker Alişan tarafından Kızılömerli köyünde düzenlenen iftar programına katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda katılımcılar dua etti.

Sohbet ettiği vatandaşların talep ve görüşlerini dinleyen Gülsoy, ramazanda paylaşma ve dayanışma ruhunun en güzel şekilde yaşandığını belirtti.