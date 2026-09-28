Gültekin Uysal\'dan "fon krizi" açıklaması: SPK, Borsa İstanbul ve BDDK’nın üst yönetimleri yenilenmeli

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "fon krizi" olarak gündeme gelen gelişmeleri "kravatlı soygun" olarak nitelendirerek, bazı kişilerin kamu kurumlarındaki bağlantıları aracılığıyla içeriden bilgi edinerek haksız kazanç sağladığını öne sürdü. Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a SPK, Borsa İstanbul ve BDDK başta olmak üzere ilgili kurumların üst yönetimlerinde değişikliğe gidilmesi çağrısında bulundu.

Uysal, fon piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Uysal, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Bakanlar Kurulu toplanıyor ve iki ana gündem maddesinden biri 'fon krizi' denen 'kravatlı soygun' meselesi. Birileri sistemi düzenleyen, denetlemesi gereken, 'hakem' vasfındaki kuruluşlardaki bağlantılarını kullanarak içeriden (inside) bilgi alıyor, vatandaşın rızkını kimi hisselerde topluyor, sonra içeriden aldığı bilgi ile bu hisseleri satıp (trade) vatandaşın helal rızkını kendine transfer ediyor. Bakıyorsunuz işin içinde bir bakan yardımcısı, BDDK yetkilileri, SPK yetkilileri ile sıhri ilişkileri olan isimler, üst düzey bürokratlar var.

19 Ağustos'ta Cumhuriyet Başsavcılığının SPK'ya yazdığı yazıdan haberdar olarak paraların çıktığı ortada. Siyasi, bürokratik sistemde oluşan ahbap-çavuş ilişkilerinin sebebiyet verdiği bir yozlaşma ve güvenlik açığı çok net! AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası toplumsal vicdanda ve finansal piyasalardan başlayarak tüm ekonomide yapılan usulsüzlük ve Kravatlı Soygun ile ilgili topluma güven verilmesi için topyekun SPK, Borsa İstanbul, BDDK'dan başlayarak üst yönetimleri radikal bir karar ve tutumla yeni isimlerden oluşacağını kamuoyuna açıklamalıdır!"