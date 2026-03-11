Gülten Dayıoğlu Bakırköy'de Okurlarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Gülten Dayıoğlu Bakırköy'de Okurlarıyla Bir Araya Geldi

11.03.2026 10:18  Güncelleme: 10:40
Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen "Bakırköy Muhabbeti" etkinliğinin konuğu, yazar ve eğitimci Gülten Dayıoğlu oldu. "Bende Kalmasın" başlıklı söyleşide deneyimlerini paylaşan Dayıoğlu, "Bu yaşta Bakırköy’de böyle güzel etkinlikler yapmak bana gelecekle ilgili umut veriyor" dedi.

(İSTANBUL) – Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen "Bakırköy Muhabbeti" etkinliğinin konuğu, yazar ve eğitimci Gülten Dayıoğlu oldu. "Bende Kalmasın" başlıklı söyleşide deneyimlerini paylaşan Dayıoğlu, "Bu yaşta Bakırköy'de böyle güzel etkinlikler yapmak bana gelecekle ilgili umut veriyor" dedi.

Bakırköy Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Bakırköy Muhabbeti" söyleşi serisine devam ediyor. İspirtohane Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğin bu haftaki konuğu, Türk çocuk ve gençlik edebiyatının usta isimlerinden Gülten Dayıoğlu oldu.

Yazarlık serüveni ve deneyimlerini anlattı

Moderatörlüğünü Tuğba Çelik Korat'ın üstlendiği "Bende Kalmasın" başlıklı söyleşide Dayıoğlu, yarım asrı aşan yazarlık serüvenini, edebiyat hayatındaki dönüm noktalarını ve biriktirdiği anıları dinleyicilerle paylaştı. Gençlerin kitapla kurduğu bağın toplumsal gelişimdeki önemine vurgu yapan usta yazar, okurlarından gelen soruları da yanıtladı.

Dayıoğlu: "Bakırköy'e hizmet etmek onurdur"

Etkinlik sonunda duygularını dile getiren Gülten Dayıoğlu, Bakırköy ile olan bağının çok eskiye dayandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Gençliğimden beri Bakırköy'e hizmet vermekten onur duymuşumdur. Burada çok güzellikler yaşadık. Bu yaşta Bakırköy'de böyle nitelikli etkinliklerle halkımızla ve gençlerimizle buluşmak, bana gelecekle ilgili büyük bir umut veriyor."

İmza gününe yoğun ilgi

Söyleşinin ardından düzenlenen imza gününde Dayıoğlu, okurlarının kitaplarını tek tek imzalayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Her yaştan okurun yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, samimi bir atmosferde sona erdi.

Kaynak: ANKA

