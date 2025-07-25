Gümeli Belde Belediyesine 3 Yeni İş Makinesi Hibe Edildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Belde Belediyesine hibe edilen 3 iş makinesi törenle hizmete alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından belediyeye çok amaçlı arazöz, kamyon ve traktör hibe edildi. Araçlar için beldede hizmete alım töreni düzenlendi.

Törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Araçların hizmete alınması dolayısıyla kurdeleyi AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Gümeli Belde Belediye Başkanı Aytaç Tosun ve beraberindeki protokol üyeleri kesti.

Bozkurt, burada, beldenin en iyi hizmetleri hak ettiğini belirterek, "Her geçen gün Gümeli daha güzel olacak. Yakında beldede asfalt çalışmalarımız da başlayacak. Yeni kazandırılan iş makineleri beldemize ve belediyemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Belediye Başkanı Tosun da beldenin sorunlarını çözüme kavuşturmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade ederek, başta bakanlık olmak üzere kendilerine destek olan milletvekili Bozkurt ile emeğe geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Altan Güngör ise Tosun ve ekibinin çalışmalarını memnuniyetle takip ettiklerini söyledi.

Törene Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.