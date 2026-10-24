Gümrükçü, Arjantin'de Temsilciler Meclisi Başkanı Menem tarafından kabul edildi

Gümrükçü, Arjantin'de Temsilciler Meclisi Başkanı Menem tarafından kabul edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Arjantin'de Temsilciler Meclisi Başkanı Martin Menem tarafından kabul edildi. İkili görüşmede Türkiye-Arjantin ilişkileri ve parlamenter işbirliği konuları ele alındı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Arjantin'de Temsilciler Meclisi Başkanı Martin Menem ile bir araya geldi.
Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Arjantin Temsilciler Meclisi Başkanı Menem tarafından kabul edildi.
Görüşmede, Türkiye-Arjantin ilişkileri ve parlamenter işbirliği konuları ele alındı.
Kaynak: AA
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