Gümrükçü ve Ucelay'dan Güvenlik Görüşmesi

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanlığı Dış Politika ve Güvenlik Genel Müdürü Alberto Ucelay ve heyeti ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanlığı Dış Politika ve Güvenlik Genel Müdürü Alberto Ucelay ve heyeti ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalar ile Avrupa güvenliğine dair son gelişmeler ele alındı" denildi.