Gümrükte Kaçakçılıkla Mücadele - Son Dakika
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Gümrükte Kaçakçılıkla Mücadele

Gümrükte Kaçakçılıkla Mücadele

Bakan Bolat, gümrüklerde 1,5 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirildiğini açıkladı.

19.01.2025 12:17
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yılın ilk 15 gününde yaklaşık 285 olayda 1,5 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirdiğini belirterek, "Çok sayıda x-ray cihazımızı yerli ve milli kaynaklarla üreterek gümrük kapılarımızda kullanmaya başladık, bu cihazların sayılarını artırıyoruz." dedi.

Bakan Bolat, Dünya Gümrük Günü öncesinde AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 155 gümrük müdürlüğü bulunan Türkiye'nin, 2024'te mal ticaretinde 606 milyar dolar, hizmetler ticaretinde ise yaklaşık 175 milyar dolarlık gümrük geçiş işlemi gerçekleştirdiğini söyledi.

Gümrük çalışmalarında bir yandan "güvenli ticaretin" sağlanmasını, diğer yandan yasa dışı faaliyetlerin engellenmesini amaçladıklarını dile getiren Bolat, bu kapsamda 2023'te 23 milyar lira, geçen yıl ise 55 milyar 200 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildiğini anımsattı.

Bolat, Bakanlığa bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin bu yıla hızlı başladığına işaret ederek, "Ekipler, bu yılın ilk 15 gününde yaklaşık 285 olayda 1,5 milyar lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirmeyi başardı." diye konuştu.

"Yerli ve milli x-ray cihazlarının üretiminde aşama kaydedildi"

Son yıllarda gümrüklerde dijitalleşme çalışmalarına yönelik önemli adımlar attıklarını bildiren Bolat, bu kapsamda gümrük kapılarında Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri Sistemi (BİLGE), Muhafız, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) gibi çeşitli uygulamaların devreye alındığını anlattı.

Bolat, gümrük sahalarında güvenliği artırmak, yasa dışı ticaretle mücadele etmek ve gümrük işlemlerini hızlandırmak amacıyla başlatılan Milli Tarama Sistemleri (MİLTAR) Projesi kapsamında yerli ve milli x-ray cihazlarının üretiminde büyük aşama kaydedildiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok sayıda x-ray cihazımızı yerli ve milli kaynaklarla üreterek gümrük kapılarımızda kullanmaya başladık, bu cihazların sayılarını artırıyoruz. Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Gazimağusa gümrüğüne eşya geçişinde kullandığımız x-ray cihazı yerleştirildi. Bavul x-ray cihazları bütün gümrük kapılarında kullanılıyor. Merkezi Kontrol, Komuta ve Güvenlik Ağı ile de ülkenin tüm gümrük müdürlüklerinde kullanılan sistemler koordinasyon içinde takip ediliyor."

Bakan Bolat, ayrıca geçen yıl ikinci ve sonradan kontrol denetimleri sonucunda 6,8 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlediğini, böylelikle devletin ilave gelir elde etmesinin sağlandığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gümrükte Kaçakçılıkla Mücadele - Son Dakika

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