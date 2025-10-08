Gümrükte Uyuşturucu Operasyonu: 1,3 Ton Ele Geçirildi - Son Dakika
Gümrükte Uyuşturucu Operasyonu: 1,3 Ton Ele Geçirildi

Gümrükte Uyuşturucu Operasyonu: 1,3 Ton Ele Geçirildi
08.10.2025 09:39
Ticaret Bakanlığı, Gürbulak, Kapıkule ve Dilucu gümrük kapılarında 1,3 ton uyuşturucu ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince, Gürbulak, Kapıkule ve Dilucu gümrük kapılarında düzenlenen üç ayrı operasyonda 1,3 ton uyuşturucu ele geçirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekipler narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.

OPERASYONLAR CUMHURİYET BAŞSAVILIKLARI NEZDİNDE SÜRÜYOR

Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda, 1 ton 167 kilogram sıvı metamfetamin, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 114 kilogram esrar ve Dilucu Gümrük Kapısı'nda 23 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Doğubayazıt, Edirne ve Aralık cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde sürdürülüyor.

Kaynak: AA

