Gümülcine Türk Gençler Birliği ve Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü tarafından iftar programı düzenlendi

Gümülcine Türk Gençler Birliği ve Gümülcine Seçilmiş Müftülüğünce iftar programı düzenlendi.
Gümülcine Türk Gençler Birliği bahçesinde düzenlenen program, Dünya Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması birincisi ve İstanbul Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camisi İmam Hatibi Alpcan Çelik'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Daha sonra Edirne Selimiye Camisi İmam Hatibi Hüseyin Özpınar ve Edirne Eski Cami İmam Hatibi Veli Öztürk'ün akşam ezanı okumasıyla oruçlar açıldı.
Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök iftar duası etti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, programda anavatandan selamlar getirdiğini belirtti.
Sezer, tarihi geçmişiyle bir ekol olan Gümülcine Türk Gençler Birliği'nde bulunmaktan dolayı kendini çok şanslı hissettiğini belirtti.
Ramazan ayının, dostluk, kardeşlik, paylaşma ve sevgi ayı olduğunu ifade eden Sezer, ardından gelen bayramın da coşku ve birliktelikle geçmesini diledi.
Sezer, "Gönül bağımızı çözülmeyecek şekilde bağladık. Kalıcı gönül köprüleri kurduk, bizler sizlere misafir olacağız, sizleri Edirne'de misafir edeceğiz." dedi.
Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal da Gümülcine Türk Gençler Birliği gibi kuruluş ve derneklerin, birlik ve beraberliğin sağlanmasında büyük emekleri olduğunu söyledi.
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan da birer konuşma yaptı.
İftar organizasyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği sanatçıları da ilahi söyledi.
İftar programına çok sayıda soydaşın yanı sıra AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu ve Türk azınlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
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