Gümüş Fiyatları Düşüşte: Merkez Bankaları ve Jeopolitik Riskler Baskılıyor

Gümüş fiyatları salı günü düşüşünü hızlandırarak ons başına 73,35 dolara geriledi ve son iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Piyasalar, Orta Doğu'daki çatışmaların enflasyonist baskıları artırmasıyla bu hafta para politikası kararlarını açıklayacak merkez bankalarına odaklanmış durumda. Getirisi olmayan gümüş, parasal sıkılaşma döngülerinde zorlanıyor.

ABD ile İran arasındaki gerilim Hürmüz Boğazı'nı tehdit ederken, ham petrol fiyatları savaş öncesi seviyelerin %50 üzerinde seyrediyor. Güvenli liman dolarına olan talep, değerli metaller üzerinde ek baskı oluşturuyor. Teknik göstergeler satıcıları destekliyor: RSI 35 civarında ve MACD negatif. Fibonacci seviyelerine göre, 72,60 dolar ve 72,12 dolar destekleri hedeflenirken, 70,00 dolar psikolojik sınırı altında %61,8 düzeltme seviyesi bulunuyor. Yukarıda ise 74,70 dolar direnci ve 76,60 dolar zirveleri takip ediliyor.