Gümüş Fiyatları Düşüşte: Merkez Bankaları ve Jeopolitik Riskler Baskılıyor

28.04.2026 12:29
Gümüşün ons fiyatı 73,35 dolara gerileyerek son iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Piyasalar, merkez bankalarının para politikası kararlarına odaklanırken, jeopolitik gerilimler ve güçlü dolar değerli metaller üzerinde baskı yaratıyor.

Gümüş fiyatları salı günü düşüşünü hızlandırarak ons başına 73,35 dolara geriledi ve son iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Piyasalar, Orta Doğu'daki çatışmaların enflasyonist baskıları artırmasıyla bu hafta para politikası kararlarını açıklayacak merkez bankalarına odaklanmış durumda. Getirisi olmayan gümüş, parasal sıkılaşma döngülerinde zorlanıyor.

ABD ile İran arasındaki gerilim Hürmüz Boğazı'nı tehdit ederken, ham petrol fiyatları savaş öncesi seviyelerin %50 üzerinde seyrediyor. Güvenli liman dolarına olan talep, değerli metaller üzerinde ek baskı oluşturuyor. Teknik göstergeler satıcıları destekliyor: RSI 35 civarında ve MACD negatif. Fibonacci seviyelerine göre, 72,60 dolar ve 72,12 dolar destekleri hedeflenirken, 70,00 dolar psikolojik sınırı altında %61,8 düzeltme seviyesi bulunuyor. Yukarıda ise 74,70 dolar direnci ve 76,60 dolar zirveleri takip ediliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Samed Ağırbaş, Korea Times’a yazdı: Enerji verimliliği, yalnızca emisyonları azaltmakla kalmaz Samed Ağırbaş, Korea Times'a yazdı: Enerji verimliliği, yalnızca emisyonları azaltmakla kalmaz
Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı
Galatasaray’dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı Suçlama yüz kızartıcı Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
Bu proje Hürmüz krizini çözer mi Bu proje Hürmüz krizini çözer mi?
Kadınlar derbisinde inanılmaz son Galatasaray, Fenerbahçe’yi geriden gelip yendi Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

11:44
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
11:43
Ülke gündeminde 1. sırada Böylesi Fenerbahçe tarihinde daha önce görülmedi
Ülke gündeminde 1. sırada! Böylesi Fenerbahçe tarihinde daha önce görülmedi
11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
10:58
İran’ın ABD’ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
09:19
Celal Karatüre’nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
