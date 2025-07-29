Gümüşhacıköy'de Çadır Kur'an Kursu Açıldı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik "Çadır Kur'an Kursu" açıldı.

İlçe Müftülüğünce düzenlenen kursta, farklı illerden çalışmak için Gümüşhacıköy'e gelen tarım işçilerinin çocuklarına eğitim veriliyor.

Kursa katılan yaklaşık 60 çocuk, Müftülük personeli tarafından hazırlanan program çerçevesinde eğitim görüyor.

İlçe Müftüsü Adem Verim, çocukların dini ve ahlaki gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirterek, "Kur'an kursu öğreticilerimizle, çadırlarda kalan çocuklarımıza ulaşarak onlara hem Kur'an-ı Kerim hem de temel dini bilgiler eğitimi veriyoruz. Çocuklarımızın manevi değerlerle büyümesi bizim için çok önemli." dedi.