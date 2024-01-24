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Gümüşhacıköy'de Ticari Araçlarda Kış Lastiği Denetimi - Son Dakika
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Gümüşhacıköy'de Ticari Araçlarda Kış Lastiği Denetimi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sürücülerin araçlarına kış lastiği takıp takmadığını kontrol etti. Uygulamada durdurulan araçların lastiklerinin diş derinliği ölçüldü. Kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine ceza uygulandı.

Gümüşhacıköy\'de Ticari Araçlarda Kış Lastiği Denetimi
24.01.2024 - 15:41,
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama yapan Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sürücülerin araçlarına kış lastiği takıp takmadığını kontrol etti.

Uygulamada durdurulan araçların lastiklerinin diş derinliği, "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü. Ekipler, araçlarında kış lastiği kullanan sürücülere teşekkür etti.

1 Nisan 2024'te sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine 4 bin 69 lira ceza uygulandı.

Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlardaki kış lastiği denetimlerinin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Gümüşhacıköy, Amasya, Trafik, Güncel, Son Dakika

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