Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, okul ve saha yatırımlarında incelemelerde bulundu
Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Mehmet Paşa Ortaokulu ve Gümüş İlkokulunda Doğalgaz Dönüşüm Projesi çalışmalarını inceledi. Yeni eğitim dönemi hazırlıklarını değerlendiren Güneş, yapımı süren sentetik futbol sahasında da incelemeler yaparak çalışmaların planlanan süreçte ilerlediğini belirtti.
Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, ilçede devam eden kamu yatırımlarında inceleme gerçekleştirdi.
Güneş, Mehmet Paşa Ortaokulu ve Gümüş İlkokulunu ziyaret ederek Doğalgaz Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları inceledi.
Okulların yeni eğitim öğretim dönemine hazırlık durumunu değerlendiren Güneş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Güneş, ilçede Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı sürdürülen sentetik futbol sahasında da incelemelerde bulundu.
Güneş, çalışmaların planlanan süreç doğrultusunda devam ettiğini belirtti.
Kaynak: AA
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