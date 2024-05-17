Gümüşhacıköy Kemal Paşa İlkokulu Öğretmenlerine Hipertansiyon Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Gümüşhacıköy Kemal Paşa İlkokulu Öğretmenlerine Hipertansiyon Eğitimi Verildi

Gümüşhacıköy Kemal Paşa İlkokulu Öğretmenlerine Hipertansiyon Eğitimi Verildi

Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi, Gümüşhacıköy Kemal Paşa İlkokulu öğretmenlerine hipertansiyon konusunda bilgilendirme yaparak, hastalığın önemi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Hemşire Berna Ulu, yaptığı konuşmada hipertansiyonun Türkiye ve dünyada en sık görülen kronik hastalıklardan biri olduğunu vurgulayarak, erken tanı ve tedavinin önemini belirtti. Hipertansiyonun kalp, beyin, böbrek ve göz gibi önemli organları etkileyebileceğini ifade eden Ulu, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz yapma, stresten uzak durma ve sigara kullanmama gibi önlemlerin alınması gerektiğini de söyledi.

17.05.2024 14:08
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Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, Gümüşhacıköy Kemal Paşa İlkokulu öğretmenlerine hipertansiyon konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Hemşire Berna Ulu, eğitimde yaptığı konuşmada, hipertansiyonun Türkiye'de ve dünyada en sık görülen kronik hastalıklardan biri olduğuna işaret ederek, erken tanı ve tedavinin önem taşıdığını söyledi.

Hipertansiyonun, tansiyonun 140/90 değerlerinin üzerinde olması olarak tanımlandığını anlatan Ulu, kontrol altına alınmadığı takdirde kalp, beyin, böbrek ve göz gibi birçok önemli organı etkileyebileceğini ifade etti.

Ulu, hipertansiyonun önlenmesi ve kontrol altına alınması için sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz yapma, stresten uzak durma ve sigara kullanmama gibi konularda da tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gümüşhacıköy Kemal Paşa İlkokulu Öğretmenlerine Hipertansiyon Eğitimi Verildi - Son Dakika

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