Gümüşhane'de 1,5 Metre Karda Zorlu Yürüyüş - Son Dakika
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Gümüşhane'de 1,5 Metre Karda Zorlu Yürüyüş

Gümüşhane'de 20 doğasever, 1,5 metre karda 9 km'lik parkuru 7 saatte tamamladı.

11.02.2025 19:47
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Gümüşhane'nin zirvelerinde kutupları aratmayan yürüyüş

Gümüşhane'de 20 doğaseverden 1,5 metrelik karda 7 saatlik doğa yürüyüşü

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de 20 kişilik dağcı grubu kalınlığı yer yer 1,5 metreyi bulan kar kütlelerini adeta tünel gibi yararak doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Sibirya'yı andıran manzaralar eşliğinde 9 kilometrelik parkuru 7 saatte tamamlayan sporcular adeta kar üzerinde yüzdü.

Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Kulübü Derneği üyesi sporcular geçtiğimiz hafta içi gerçekleşen yoğun kar yağışının ardından yer yer 1,5 metreyi bulan kar kalınlığı içerisinde Tersun Dağından Karamustafa Köyüne doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Tersun Dağı geçidinden başlayan ve karla kaplı orman içinde ilerleyen ekip, zorlu koşullara rağmen dayanışma örneği sergiledi. Özellikle erkek sporcular diğer katılımcılar için adeta kar tünelleri açarak ilerlemeyi kolaylaştırırken, bele kadar yükselen kar kütleleri arasında ilerleyen ekip eşsiz kış manzaralarına tanıklık etti. Zirvelerden görünen karlı tepeler ve çam ağaçlarının üzerini kaplayan kar ve buz görüntüsü adete Sibirya'yı, kutupları andırırken, kar örtüsü bölgede görülmeye değer görüntüler oluşturdu. Yürüyüş sırasında Hatunoluğu Yaylasında mola veren ekip, kar üzerinde yapılan sucuk ekmek ikramıyla enerji topladı.

"Bana karda yürüyeceklerini söylediler ama yüzeceğimizi söylememişlerdi"

Çam ormanlarının kış mevsiminde karla buluştuğu görsel şölene tanıklık ederek gerçekleştirilen yürüyüşe katılan ve birkaç gün önce Diyarbakır'dan geldiğini kaydeden İlknur Çoban, "Ben 3-5 gün önce Diyarbakır'dan geldim. Orada yarım kol giyerken burada karın içerisine düştüm. Bana karda yürüyeceklerini söylediler sağ olsunlar. Ama yüzeceğimizi söylememişlerdi. Bayağı yüzdük, donduk, battık çıktık ama sonunda parkuru tamamladık. Bitmeyecek gibi geldi. Yazmışlardaki orta derece zorlukta. Asla orta değil, zorun da zoru. En çok beni etkileyen manzara karların sim dökülmüş gibi olması, doğadaki o beyaz, o temizlik, sessizlik, kuş sesleri beni çok etkiledi. Kışın o dinginliği doğaya yansımıştı. Yolda gelirken bir daha gelmeyeceğim çok zordu diyordum ama şimdi diyorum ki yok ya gelirim" dedi.

Etkinliğe katılan emekli kimya öğretmeni Zehra Aygün ise "Daha çok doğa yürüyüşü yaptım ama bugünkü durum çok farklıydı. İlk defa böyle bir yürüyüşe katıldım. Yani ayağım battı ve çıkmadı. Zor kurtuldum. Yani çekemedim ayaklarımı yukarıya. Çünkü yumuşak bir kar vardı. Böyle de beklemiyordum orta zorlukta diye düşünmüştüm. Benim için sürpriz oldu. Sonu çok güzel, sonunda mutluyum. Çektiğim videolar, fotoğraflar çok güzel oldu. Beni en çok etkileyen ağacın üzerindeki donmuş karlar sanki yapma çiçek gibiydi. Sanki özel koymuşlar gibiydi. Herkesi dağlara bekliyorum" diye konuştu.

"Doğa yürüyüşleri insanı psikolojik olarak çok rahatlatıyor"

Edanur Canlı da "Yürüyüşümüz genel olarak zorlu bir parkurdu. Daha önce katıldıklarımın en zoru diyebilirim. Ama ekip arkadaşlarının yönetimi çok iyiydi. Hepsi birlikte birbirleriyle koordine bir şekilde, sıralı bir şekilde yolu açtılar sağ olsunlar. O şekilde sorunsuz geldik. En sıra dışı şey şuydu; Bir yerde çok battık bel seviyesine kadar ama yine de ekibin morali hiç düşmedi, hiç bozulmadı. Birbirlerini hep motive ettiler. O şekilde açtılar yolları ve geldik" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sorumlusu ve fotoğraf sanatçısı Metin Aydın ise "Bugünkü yürüyüşümüz Tersun Dağından Karamustafa köyüneydi. Bayağı kar vardı. Bu yüzden çok zor bir yürüyüş diyebiliriz. Ekibimize yeni katılan arkadaşlar vardı. Ona rağmen gayet keyifli bir yürüyüştü. Rahat bitirdik. Kazasız belasız bitti. Orman içinde çok güzel kış manzaraları vardı. Ağaçlar donmuştu. Kutupları andıran bir şekilde. Çok güzeldi yani. Çok keyifli bir rotaydı. Ama kar biraz daha az olsaydı daha çok eğlenecektik. Biraz zorladı bu bizi. Önden giden arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Yolu açtılar bize, sağ olsunlar. 20 kişi yaptık etkinliğimizi. Yaklaşık 10 kilometrelik bir parkurdu. Bazı yerlerde kar belimizi geçiyordu. Yani kımıldayamıyorduk. Bayağı zorlandığımız yerler oldu. Ama genel olarak başardık. Bazı arkadaşlar çıkamayınca karın içinde yüzmeye başladılar. Öyle daha rahat çıktılar" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gümüşhane'de 1,5 Metre Karda Zorlu Yürüyüş - Son Dakika

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