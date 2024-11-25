Gümüşhane\'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

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Gümüşhane'de 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.

Gümüşhane Kültür Merkezi Salonu'nda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajları okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan'ın ardından, katılımcılara "Vefa" adlı video izlettirildi. Kıdemli öğretmenler adına Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Gülyüz Şahinöz ile mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına Fevzipaşa Ortaokulu öğretmeni Ayça Yıldırım birer konuşma gerçekleştirdi.

Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilmesinin ardından adaylığı kaldırılan öğretmenler yemin etti.

TOBB İmam Hatip Kız öğrencileri tarafından "İlk ve Son Durak" isimli oratoryonun gerçekleştirildiği programda konuşan Vali Aydın Baruş, geleceği oluşturmada öğretmenlerin emeklerinin inkar edilemeyeceğini vurguladı.

Vali Baruş, öğretmenlerin öğrencilere vereceği bilgilerle ve umutlarla aydınlatacağını ifade ederek, "Onların ellerinden tutunuz. Çünkü gelecekte onların arasından çok büyük insanlar çıkacak." dedi.

Programa, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Cengiz Maden, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.