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Gümüşhane'de 64 öğrenciye ücretsiz kayak eğitimi veriliyor - Son Dakika
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Gümüşhane'de 64 öğrenciye ücretsiz kayak eğitimi veriliyor

Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri tarafından 6-12 yaş arasındaki 64 öğrenciye ücretsiz kayak eğitimi veriliyor. Eğitimde kayak malzemeleri, düşme ve kalkma, denge ve dönme gibi temel teknikler öğretiliyor. Sömestir tatilinde yapılan eğitime yarışmalara katılan genç sporcular da katılıyor. Kayak öğrenen öğrenciler eğitimin güzel ilerlediğini belirtirken, diğer çocukları da kayak sporuna davet ettiler.

Gümüşhane\'de 64 öğrenciye ücretsiz kayak eğitimi veriliyor
30.01.2024 - 10:13,  Güncelleme: 10:17
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Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerince 6-12 yaş arasındaki 64 öğrenciye ücretsiz kayak eğitimi veriliyor.

Antrenör İlker Bayram Öğretmek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak sporunun küçük yaşlardan itibaren öğrenildiğinde daha kalıcı olduğunu söyledi.

İlk derste sporculara kayak malzemelerini, sonra sırasıyla düşme ve kalkma, denge ve dönmeleri öğrettiklerini anlatan Öğretmek, "Daha sonra düz kayma, kar sabanıyla durma, kar sabanıyla sağa-sola dönüşleri öğretiyoruz. Eğitim alacak öğrencimiz yarışa gidecekse diğer teknikleri öğretiyoruz. Sadece kaymak için eğitimlere geliyorsa, ilk etapta verdiğimiz eğitimler yeterli oluyor." dedi.

Öğretmek, Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Gümüşkayak Kayak Tesisleri'nde sömestir tatilinde verdikleri eğitime, yarışmalara katılan ve derece alan genç sporcuların da katıldığını vurgulayarak, "Çocuklarımız arasında, gururumuz milli kayakçı Muzaffer Demirhan'ı bilmeyen yok. Videolarını izlettiriyoruz. Her zaman tanıtıyor ve onu örnek almalarını istiyoruz. Muzaffer Demirhan gibi biz de kayağı çok seviyoruz. Onun yolunda gidiyoruz." diye konuştu.

Kayak öğrenen 10 yaşındaki Zeynep Tanguroğlu eğitimin çok güzel ilerlediğini ifade etti.

Sömestir tatilini yarışlara hazırlanarak geçirdiğini dile getiren Muhammet Emre Atalay ise "9 yaşında kayak sporuna başladım. Kayak, yaptığım sporlar arasında en çok adrenalin veren, en heyecanlı ve en sevdiğim spor. Yaşıtlarım maalesef tatillerini tablet, telefon veya bilgisayarla zaman geçirerek değerlendiriyor. Pek spora zaman ayırmıyorlar. Onları kayak sporuna davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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