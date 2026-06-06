Gümüşhane'de Eş Cinayeti: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Eş Cinayeti: Şüpheli Yakalandı

06.06.2026 17:16
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Torul'da eşini öldüren H.P. saklandığı depoda polis tarafından gözaltına alındı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 2 Haziran'da eşini darbederek öldüren kişi, saklandığı depoda gözaltına alındı.

Merkez Mahallesi'ndeki evlerinin önünde eşi Arzu P'yi (26) darbederek öldürdükten sonra kaçan H.P. (27), polis ekiplerince ilçe merkezinde saklandığı depoda yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Gümüşhane, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Polis, Torul, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Eş Cinayeti: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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