Gümüşhane'de evlerde su tasarrufunu arttıracak projenin patenti alındı - Son Dakika
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Gümüşhane'de evlerde su tasarrufunu arttıracak projenin patenti alındı

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli Dr. Selahattin Budak tarafından hazırlanan proje, evlerde sıcak su musluğu açıldığında boşa akan suların tekrar şebekeye kazandırılması için patentini aldı. Bu proje sayesinde evlerde su tasarrufu büyük oranda arttırılacak. Sistem, kombilere entegre edilerek çalışacak ve su ısınana kadar akan soğuk su bir haznede korunacak, ortalama sıcaklığa ulaştıktan sonra şebekeye dahil edilecektir. Bu buluş, her evde kolaylıkla kullanılabilecek ve su kaybını tamamen ortadan kaldıracak bir yöntemdir.

19.06.2024 11:52
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Gümüşhane'de evlerde su tasarrufunu arttıracak projenin patenti alındı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Budak tarafından evlerde sıcak su musluğu açıldığında su ısınana kadar boşa akan suların tekrar şebekeye kazandırılması için hazırlanan proje patentini aldı. Projeyle birlikte evlerde su tasarrufunun büyük oranda arttırılması hedefleniyor.

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Budak, Öğr. Gör. Yusuf Yakut ve Öğr. Gör. Harun Çolak tarafından hazırlanan, 'Muslukta İstenilen Su Sıcaklığı Elde Edilene Kadar Boşa Akacak Soğuk Suyu Tekrar Şebekeye Tekrar Kazandıran Sistem' olarak adlandırılan buluş ile birlikte evlerde su tasarrufunu artırmayı hedefliyor.

Evlerde bulunan kombilere entegre edilerek çalışacak sistemde, su ısınana kadar geçen sürede akan soğuk su bir haznenin içinde korunarak, ortalama sıcaklığa ulaştıktan sonra şebeke sistemine dahil edilecek.

Bu buluşun fiziki olarak ortaya çıkarılması için çalışmaya hazır olduklarını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Budak bu noktalardaki su kaybını tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediklerini ifade etti.

"Herkesin evine girebilecek ve su tasarrufu sağlayabilecek bir buluş"

Projenin çalışma detaylarından bahseden ve bu yönüyle her evde kolaylıkla kullanılabileceğini aktaran Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Budak, "Bizim patentini aldığımız proje herkesin evinde uygulayabileceği bir yöntem. Buradaki amacımız banyoda, mutfakta sıcak su kullanılırken suyun ısınmasına kadar geçen zamandaki su kaybını en aza indirmek. Bizim patentini almış olduğumuz projede şebekeden alınan suyun ısınana kadar tekrar geri dönüşümle hazne içerisinde kalmasını ve ısındıktan sonra tekrar şebekeye gönderilmesini sağlıyor. Özellikle banyoda su açıldığında en az bir kova su boşa gidiyor. Bizim amacımız buradaki kaybı tamamen ortadan kaldırmak veya en aza indirmek. Bir kova 30 litre olsa, haftada 3 gün banyo yapılsa 100 litre, 10 katlı bir binada bunun olduğunu düşünün neredeyse bin litre su kaybını önleyebiliriz. Biz bu patenti aldık bize teklif gelirse öncelik olarak ülkemiz için bunu ekonomiye kazandıracağız. Biz bu sistemde kombiye herhangi bir şey takmadan, suyun çıkış bölgesine bu sistemi kuruyoruz. Burada suyun belirli bir dereceye kadar ısınana kadar o soğuk suyun sıcak su sitemine girmesine izin vermiyoruz. Su ısındıktan sonra şebekeye iletilmiş oluyor" dedi.

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Şebeke, Çevre, Enerji, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de evlerde su tasarrufunu arttıracak projenin patenti alındı - Son Dakika

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