Gümüşhane\'de İlk Kar Yağışı Şehir Merkezini Beyaza Bürüdü

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Gümüşhane şehir merkezi mevsimin ilk kar yağışının ardından beyaza büründü

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane şehir merkezi mevsimin ilk kar yağışının ardından beyaza büründü. Yağış nedeniyle çatılar, araçlar ve ağaçların üzerleri karla kaplandı.

Kar kalınlığının 18 santimetreyi bulduğu kent merkezinde vatandaşlar arabalarını ve iş yerlerinin önünü sabah saatlerinden itibaren kardan temizlerken, Gümüşhane Belediyesi ekipleri de yol ve kaldırımları temizlemek için çalışmalarını sürdürdü.

Kar yağışının dün sabah itibariyle yoğun şekilde etkisini gösterdiğini söyleyen Cengiz Doludizgin, "Meteorolojinin de bildirdiği gibi yoğun kar yağışı gerçekleşti. Güzel bir kar yağışı oldu, hala devam ediyor. Biz de pazartesi mesaiye başladık, dükkanlarımızın önünü temizledik. Sağ olsun belediye ekipleri de kaldırımları temizliyor. Kar yağışından dolayı okullar tatil oldu, öğrenciler istirahat ediyor, kar berekettir ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Esnaf Vural Öz de, "Dün sabah iş yerimi açtığımda yağmur yağıyordu daha sonra kara dönüştü. Yılın ilk karı yağdı çok güzel oldu. Kar berekettir" dedi.