 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gümüşhane'de İran uyruklu 2 zanlı uyuşturucu operasyonunda tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gümüşhane'de İran uyruklu 2 zanlı uyuşturucu operasyonunda tutuklandı

Gümüşhane'de yapılan uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu 2 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, otelde konaklayan şüphelilerin üst aramasında 116,35 gram sentetik uyuşturucu ve 20 uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı ve uyuşturucu maddeleri yutarak yurda soktukları tespit edildi.

Gümüşhane\'de İran uyruklu 2 zanlı uyuşturucu operasyonunda tutuklandı
06.01.2024 - 17:12,
Abone Ol

Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu kuryeliği yapan kişilere yönelik kent genelinde çalışma başlattı.

Ekipler, otelde konaklayan İran uyruklu iki şüphelinin üst aramasında 116,35 gram sentetik uyuşturucu ve 20 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların, uyuşturucu maddeleri yutarak yurda soktuklarının tespit edildiği bildirildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Gümüşhane, Narkotik, İran, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de İran uyruklu 2 zanlı uyuşturucu operasyonunda tutuklandı - Son Dakika


17:25
Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirini takipten çıktı Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirini takipten çıktı
16:32
Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05
Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:01
Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu
15:53
Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37
6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34
Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar

Son Dakika
17:25 Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirini takipten çıktı
16:32 Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:01 Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu
15:53 Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34 Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar
15:29 Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu "Skolyoz hastalığı tarih oldu" diyerek mucize ameliyatı anlattı
15:02 Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 18:05:43. #1.13#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de İran uyruklu 2 zanlı uyuşturucu operasyonunda tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement