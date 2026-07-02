Gümüşhane'de Kalp Krizi Sonucu Ölüm

Gümüşhane'nin Süle köyünde dinlendiği pikabın kasasında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'dan koyun kırkmak için köye gelen Abdulkadir G. (43), bir süre çalıştıktan sonra Çoraklar mevkisinde park ettiği pikabının kasasında dinlenmeye çekildi.

Aracın yanına giden yakınları, Abdulkadir G'yi hareketsiz vaziyette buldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Abdulkadir G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk bulgulara göre kalp krizi geçirdiği tespit edilen Abdulkadir G'nin cenazesi, Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.