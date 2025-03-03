Gümüşhane'de Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

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Gümüşhane'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı 2 bin 200 rakımlı Gümüşhane - Erzincan il sınırındaki Pöske Dağı'nda ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, Pöske Dağı geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle kara yolunun, geçici bir süre çekici türü araçların geçişine kapatıldığını söyledi.

Baruş, araçların bekleme alanlarında bekletildiğini ifade ederek, "Yol diğer araçların geçişine açık. Yol, kar yağışının durumuna göre karayolları tarafından gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra çekici türü araçlar için tekrar trafiğe açılacak." diye konuştu.