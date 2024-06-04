Gümüşhane'de Kurban Bayramı öncesinde kurban kesim elemanı kursu açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gümüşhane'de Kurban Bayramı öncesinde kurban kesim elemanı kursu açıldı

Gümüşhane\'de Kurban Bayramı öncesinde kurban kesim elemanı kursu açıldı

Gümüşhane Belediyesi ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle Kurban Bayramı öncesi 20 kursiyerin katıldığı kurban kesim elemanı kursu açıldı. Kurs süresince dini vecibeler, iş güvenliği bilgileri ve olası yaralanmalara karşı önlemler aktarılacak. Kursiyerlere belge verilecek ve harici kesim ve satış yeri planlanmadığı belirtildi. İzinsiz ve yetkisiz kurban satışı veya kesimi yapanlara cezai işlem uygulanacak.

04.06.2024 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de, Kurban Bayramı öncesinde kurban kesin elemanı kursu açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Gümüşhane Belediyesi ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle Kurban Bayramı öncesi 20 kursiyerin katıldığı kurban kesin elemanı kursu açıldığı belirtildi.

Belediye hizmet binasında 5 gün sürecek kursta, kurban kesimi sırasında dini vecibeler, kesim anında yapılaması gerekenler ve olası yaralanmalara karşı iş güvenliği bilgileri verileceği aktarıldı.

Eğitimler sonunda kursiyerlere, "kurban kesin elemanı" belgesi verileceğinin altı çizildi.

Açıklamada, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer'in şu ifadelerine yer verildi:

"Kurban Bayramı'nın sağlıklı, huzurlu ve sorunsuz bir şekilde idrak edilmesi için gerekli tedbirler alındı. Vatandaşlarımız kurban kesimlerini ve satışlarını sadece mezbahanemizde yapabilecekler. Harici kesim ve satış yeri planlanmamıştır. Bunun dışında kurban kesimine ve satışına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bu anlamda ekiplerimiz sürekli denetim yapacak."

Başer, halk sağlığı açısından uygunsuz görüntüler yaşanmasına neden olan, izinsiz ve yetkisiz kurban satışı veya kesimi yapan kişilere Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem ve cezai uygulanacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Gümüşhane Belediyesi, Vedat Soner Başer, Kurban Bayramı, Gümüşhane, Kurban, Belediye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Kurban Bayramı öncesinde kurban kesim elemanı kursu açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:30 Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
14:39 Akşener saçlarını neden sarıya boyadı İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia Akşener saçlarını neden sarıya boyadı? İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia
14:38 Mourinho’ya rakip olacak Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor
14:13 Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi
13:47 Tekirdağ ve Silivri’de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu Tekirdağ ve Silivri'de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu
13:32 Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi, infaz memurları müdahale etti Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi, infaz memurları müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 15:06:03. #1.12#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Kurban Bayramı öncesinde kurban kesim elemanı kursu açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement