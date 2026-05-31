Gümüşhane\'de Otomobil Yangını

Gümüşhane'de bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Serdar A. idaresindeki 28 AEM 399 plakalı otomobil, Vauk Dağı geçidinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye personelinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
