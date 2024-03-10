Gümüşhane'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı - Son Dakika
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Gümüşhane'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Gümüşhane\'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Gümüşhane'nin Merkez Özcan Mahallesi'nde H.S. yönetimindeki bir otomobil, 10 yaşındaki E.A.Ö'ye çarptı. Kazada yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun durumu iyi.

10.03.2024 20:09  Güncelleme: 20:10
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Gümüşhane'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Özcan Mahallesi'nde H.S. yönetimindeki 38 BP 579 otomobil, 10 yaşındaki E.A.Ö'ye çarptı.

Kazada yaralanan çocuk 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gümüşhane'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı - Son Dakika

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