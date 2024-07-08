Gümüşhane'de Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Yol Açtı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Yol Açtı

Gümüşhane'de etkili olan şiddetli yağışlar, bazı bölgelerde su baskınlarına ve hasara neden oldu. Yağışlar nedeniyle Pirahmet ile Tekke köylerinde su baskınları yaşandı, kent merkezinde ise cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Pirahmet mevkisinde yolun kapanması sonrası yapılan çalışmalarla yol tek şeritten ulaşıma açıldı. Ayrıca Pirahmet köyünde yamaçtan kopan taş ve topraklar iki otomobile zarar verdi. Yağışın şiddetini yitirmesiyle birlikte belediye ekipleri temizlik çalışmalarına başladı. Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, yaşanan olumsuz durumlara müdahale ettiklerini ve tedbirler aldıklarını belirtti.

08.07.2024 20:53
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Gümüşhane'de bazı bölgelerde su baskınlarına yol açan şiddetli yağış hasara neden oldu.

Kentte aralıklarla süren ve zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle Pirahmet ile Tekke köylerinde su baskınları yaşandı.

Kent merkezinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı iş yeri sahipleri su baskınlarına karşı önlem almaya çalıştı.

Yağış nedeniyle kapanan Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Pirahmet mevkisinde ise yürütülen çalışma sonrası yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

Öte yandan Pirahmet köyünde yamaçtan kopan taş ve topraklar park halindeki iki otomobile zarar verdi.

Yağışın şiddetini yitirmesi sonrası belediye ekiplerince temizlik çalışmasına başlandı.

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, AA muhabirine, kentte etkili olan yağış nedeniyle oluşan olumsuz durumlara müdahale ettiklerini söyledi.

Başer, son yıllarda yaşanan en etkili yağış ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, metrekareye 120 kilogram yağışın düştüğünü ifade etti.

Başkan Başer, şöyle konuştu:

"Şehrimizin birçok noktasında yağışla birlikte olumsuzluklar meydana geldi. En büyük tesellimiz can kaybı yaşanmaması. Yoğun ve hızlı bir şekilde tüm sorunlara müdahale ettik. Belediyemizin bütün imkanlarını kullandık. Kapanan yollarda hafriyatları temizledik. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Olası bir yağış için de tedbirlerimizi aldık."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Yol Açtı - Son Dakika

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