Gümüşhane'de Tarihi Kemikler Bulundu - Son Dakika
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Gümüşhane'de Tarihi Kemikler Bulundu

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde insan kafatası ve kemik parçaları bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve kemikler adli tıpa gönderildi. Kemiklerin 150-200 yıllık olduğu değerlendiriliyor.

29.07.2024 17:43
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde insana ait kafatası ve kemik parçaları bulundu.

İlçeye bağlı İnönü Mahallesi Kilise Burnu mevkisinde bir vatandaşın, insan kafatası ve kemik parçaları bulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan ilk incelemenin ardından toplanan kemikler ve kafatası adli tıpa gönderildi.

Öte yandan söz konusu kemiklerin 150-200 yıllık olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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