Gümüşhane'de Tarihi Kemikler Bulundu

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde insana ait kafatası ve kemik parçaları bulundu.
İlçeye bağlı İnönü Mahallesi Kilise Burnu mevkisinde bir vatandaşın, insan kafatası ve kemik parçaları bulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan ilk incelemenin ardından toplanan kemikler ve kafatası adli tıpa gönderildi.
Öte yandan söz konusu kemiklerin 150-200 yıllık olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.
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