Gümüşhane'de Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ihbar üzerine Çöplüce mevkisinde durdurulan B.Ç. idaresindeki otomobilde arama yapıldı.
Dedektör köpeğinin de yer aldığı aramada 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan B.Ç, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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