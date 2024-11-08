Gümüşhane'de Yaban Keçileri Karayolunda Görüntülendi - Son Dakika
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Gümüşhane'de Yaban Keçileri Karayolunda Görüntülendi

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Gümüşhane'de yaban keçileri, Kelkit-Gümüşhane karayolunda sürü halinde geçerken görüntülendi.

08.11.2024 14:57
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Gümüşhane'de yaban keçileri karayolunda görüntülendi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de doğal yaşamın simgelerinden birisi olan yaban keçileri Kelkit-Gümüşhane karayolunda ortaya çıktı. Sürü halinde karşıdan karşıya geçen yaban keçilerin o anları duyarlı bir vatandaş tarafından ölümsüzleştirildi.

Coğrafyasının yüzde 60'ını oluşturan dağlarda son yıllarda etkin av koruma çalışmaları ve halkın bu konudaki duyarlılığıyla sayıları 3 bine yaklaşan yaban keçileri Gümüşhane'de sık sık vatandaşların karşısına çıkıyor.

Sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren ve yaşadıkları kayalıkların rengiyle aynı renkte oldukları için fark edilmesi çok zor olan yaban keçileri Gümüşhane'nin hemen her noktasında görülmeye başladı.

Gümüşhane'nin doğal güzellikleri arasında yer alan ve "Gümüşhane dağlarının süsü" olarak nitelendirilen kayaların usta tırmanıcıları yaban keçileri, bu kez Kelkit-Gümüşhane karayolunda görüldü.

Aralarında yavruların da olduğu sürü, bölünmüş yolda karşıdan karşıya geçerek doğal yaşam alanlarına doğru yol aldı. O sırada seyahat halindeki Enes Öztürk ise o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.

Aracını durdurarak bu anı kaydeden Öztürk, diğer sürücülerin dikkatini çekmek ve hayvanları korumak adına dörtlü sinyallerini yakarak yolu kapatmadan beklediğini belirterek, "Arkamdan gelen araçların fark etmesi ve hayvanların bir zarar görmemesi için yolun solunda durup dörtlüleri yaktım ve bu güzel hayvanların güzelliklerini seyretmekle meşgul oldum" dedi.

Kaynak: İHA

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