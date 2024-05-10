Gümüşhane'de eğitim sendikaları, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.
15 Temmuz Zafer Meydanı'nda toplanan Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen üyeleri, yaşanan olayları basın açıklamasıyla protesto etti.
Grup adına açıklama yapan Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Ergin Aslan, şiddeti önleyecek ve faillerini cezalandıracak yasal düzenlemeyi takip ettiklerini söyledi.
Aslan, yasal bir düzenleme talep ettiklerini sözlerine ekledi.
Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'de Yabancı Uyruklu Öğrencinin Müdürü Silahlı Saldırısı Sonucu Öldürmesine Tepki - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?