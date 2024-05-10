Gümüşhane'de Yabancı Uyruklu Öğrencinin Müdürü Silahlı Saldırısı Sonucu Öldürmesine Tepki - Son Dakika
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Gümüşhane'de Yabancı Uyruklu Öğrencinin Müdürü Silahlı Saldırısı Sonucu Öldürmesine Tepki

Gümüşhane\'de Yabancı Uyruklu Öğrencinin Müdürü Silahlı Saldırısı Sonucu Öldürmesine Tepki

Gümüşhane'de eğitim sendikaları, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi. Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen üyeleri, yaşanan olayları protesto etmek amacıyla 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda bir araya geldi. Grup adına açıklama yapan Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Ergin Aslan, şiddeti önleyecek ve faillerini cezalandıracak yasal düzenlemeyi takip ettiklerini belirtti ve yasal bir düzenleme talep ettiklerini vurguladı.

10.05.2024 17:33
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Gümüşhane'de eğitim sendikaları, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

15 Temmuz Zafer Meydanı'nda toplanan Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen üyeleri, yaşanan olayları basın açıklamasıyla protesto etti.

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Ergin Aslan, şiddeti önleyecek ve faillerini cezalandıracak yasal düzenlemeyi takip ettiklerini söyledi.

Aslan, yasal bir düzenleme talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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