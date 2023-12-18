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Gümüşhane'de yaşanan deprem anı kamerada - Son Dakika
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Gümüşhane'de yaşanan deprem anı kamerada

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde gece saat 01.15'te meydana gelen 4.3 şiddetindeki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem, ilçedeki bir evin kamerası tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Can ve mal kaybının olmadığı deprem, çevre illerde de hissedildi.

Gümüşhane\'de yaşanan deprem anı kamerada
18.12.2023 - 22:41,  Güncelleme: 22:42
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yaşanan deprem anı kamerada

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde gece saat 01.15'te yaşanan 4.3 şiddetindeki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde saat 01.15'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15.03 kilometre olarak ölçülürken, deprem anı ilçedeki bir evin güvenlik kameralarına yansıdı. Sosyal medyaya yansıyan deprem anı görüntüsünde önce şiddetli bir uğultu ve bir sarsıntı yaşandığı gözlendi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem Gümüşhane'nin yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Kaynak: İHA
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