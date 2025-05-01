Gümüşhane'de Yavru Ayının Acı Kaybı

Gümüşhane'de annesini kaybeden yavru ayı bağırarak annesini aradı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de annesini kaybeden yavru ayının bağırarak annesini aradığı görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gümüşhane'nin Tekke Beldesi'nde annesini kaybeden yavru ayının arayışı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tekke Belediye Başkanı Kemalettin Demirkıran tarafından kaydedilen görüntülerde yavru ayının yüksek sesle bağırarak annesini aradığı görüldü. Arazide bir süre koşuşturan yavru ayı daha sonra ise gözden kayboldu.

Yetkililer, doğada bu tür durumların zaman zaman yaşanabildiğini belirterek, vatandaşların bu tür durumlarda hayvanlara yaklaşmadan yetkili kurumlara bilgi vermeleri gerektiği konusunda uyardı.