Gümüşhane'de Yeni Sınıf: Yaşam Becerileri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gümüşhane'de Yeni Sınıf: Yaşam Becerileri

Gümüşhane\'de Yeni Sınıf: Yaşam Becerileri
20.02.2026 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazipaşa İlkokulu'nda oluşturulan sınıfta öğrenciler, yaşam becerileri ve akıl zeka oyunları öğreniyor.

Gümüşhane Gazipaşa İlkokulu'nda "Yaşam Becerileri ve Akıl Zeka Oyunları Sınıfı" oluşturuldu.

Öğrenciler, öğretmenleri eşliğine beden eğitimi ve oyun ile serbest etkinlikler derslerini, oluşturan atölyede gerçekleştiriyor.

Yemek yapımı küçük tamiratlardan tarımsal üretime kadar birçok alanda uygulamalı eğitimler alan öğrencilere, takım çalışması, öz yeterlilik, problem çözme ve stratejik düşünme gibi becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Oluşturulan sınıfta öğrencilerin hem eğlenerek öğrenmelerine fırsat sunuluyor hem de yetenek ve ilgi alanlarının keşfedilmesi sağlanıyor.

Okul müdürü Bayram Oral, AA muhabirine, öğrencilerin eğitimin yanı sıra günlük yaşam ve sosyal becerilerini geliştirmek için böyle bir atölye oluşturduklarını söyledi.

Oluşturulan sınıfı ilkokul kademesindeki öğrencilerin kullandığını belirten Oral, öğrencilerin el kabiliyetlerini ve becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Üçüncü sınıf öğrencisi Özge Naz Ayvaz ise sınıfta ev işlerini öğrendiği, arkadaşları ile beraber eğlenceli zaman geçirdiğini vurguladı.

Ayvaz, "Burada öğrendiklerimi evde uyguluyorum. Anneme yardım ediyorum." dedi.

Birinci sınıf öğrencisi Hira Kadal da sınıfta öğrendiklerini uyguladığını anlatarak, "Anneme yardım ediyorum. Bazen annemle dikiş yapıyoruz. Annemle oyun oynuyoruz. Çok eğlenceli zamanlar geçiyorum. Arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Burada zekamızı geliştiriyoruz. Çok isteyerek geliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Gümüşhane, Gazipaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Yeni Sınıf: Yaşam Becerileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
İsmet Taşdemir, ’’Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık’’ deyip takımına isyan etti İsmet Taşdemir, ''Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık'' deyip takımına isyan etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Burası İngiltere değil Türkiye Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest
Evinin bahçesine 40 metrelik kuyu açtı, sebebi jandarmayı dahi şaşırttı Evinin bahçesine 40 metrelik kuyu açtı, sebebi jandarmayı dahi şaşırttı

14:42
Nottingham Forest oyuncusundan Fener’e olay sözler
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler
14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
14:22
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
14:08
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
14:03
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı
ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 15:03:38. #7.11#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Yeni Sınıf: Yaşam Becerileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.