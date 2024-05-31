Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek amacıyla mezuniyet töreninde pankartlar açtı - Son Dakika
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Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek amacıyla mezuniyet töreninde pankartlar açtı

Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri Filistin\'e destek amacıyla mezuniyet töreninde pankartlar açtı

Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri, mezuniyet töreninde Filistin'e destek amacıyla çeşitli pankartlar açtı. Tören, Dr. Mustafa Çalık Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, 5 bin 228 öğrencinin mezun olduğunu belirtti. Törende, Gazze'deki katliam kınandı ve dereceyle mezun olanlara plaket verildi.

31.05.2024 18:26
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Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri, Filistin'e destek amacıyla mezuniyet töreninde çeşitli pankartlar açtı.

İlahiyat ve Edebiyat fakülteleri ile Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencileri, Dr. Mustafa Çalık Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, "Dünyadaki en sağır edici ses, acı çeken bir mazlumun suskunluğudur", "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil", Gazze'de cübbeler beyaz, diplomalar kan kırmızı, dünya kapkara" yazılı pankartlar taşıdı.

Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, bu yıl 5 bin 228 öğrencinin mezun olduğunu söyledi.

Zeybek, 7 Ekim'den bugüne kadar Gazze'de yaşanan katliamın canlı yayınlarla izlendiğini belirterek, yaşananları kınadı.

Vali Alper Tanrısever, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral, akademisyenler ile velilerin katıldığı törende, bölümlerinden dereceyle mezun olanlara plaket verildi.

Diplomalarını alan gençler, kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

Kaynak: AA

Mustafa Çalık, Filistin, Rektör, Gazze, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek amacıyla mezuniyet töreninde pankartlar açtı - Son Dakika

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