Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri Filistin\'e destek amacıyla mezuniyet töreninde pankartlar açtı

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Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri, Filistin'e destek amacıyla mezuniyet töreninde çeşitli pankartlar açtı.

İlahiyat ve Edebiyat fakülteleri ile Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencileri, Dr. Mustafa Çalık Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, "Dünyadaki en sağır edici ses, acı çeken bir mazlumun suskunluğudur", "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil", Gazze'de cübbeler beyaz, diplomalar kan kırmızı, dünya kapkara" yazılı pankartlar taşıdı.

Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, bu yıl 5 bin 228 öğrencinin mezun olduğunu söyledi.

Zeybek, 7 Ekim'den bugüne kadar Gazze'de yaşanan katliamın canlı yayınlarla izlendiğini belirterek, yaşananları kınadı.

Vali Alper Tanrısever, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral, akademisyenler ile velilerin katıldığı törende, bölümlerinden dereceyle mezun olanlara plaket verildi.

Diplomalarını alan gençler, kep atarak mezuniyetlerini kutladı.