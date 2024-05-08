Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Satala Antik Kenti'nde Kazı Çalışmalarını Değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Satala Antik Kenti'nde Kazı Çalışmalarını Değerlendirdi

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Satala Antik Kenti\'nde Kazı Çalışmalarını Değerlendirdi

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever başkanlığında Satala Antik Kent değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Satala Antik Kenti'nde yapılması planlanan kazı çalışmaları hakkında sunum gerçekleştirildi. Vali Tanrısever, antik kentin turizme kazandırılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

08.05.2024 16:19  Güncelleme: 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever başkanlığında Satala Antik Kent değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kelkit Kaymakamlığı Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve kazı başkanı Elif Yavuz Çakmur, Satala Antik Kenti'nde yapılması planlanan kazı çalışmaları hakkında sunum gerçekleştirdi.

Vali Tanrısever, toplantının ardından gazetecilere, Salata Antik Kenti kazılarının potansiyelinin çok büyük olduğunu söyledi.

Antik kentin ülke turizmine kazandırılması için değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirten Tanrısever, şöyle devam etti:

"Buradaki temel sıkıntılarımızdan biri gelen insanların karşılanıp ağırlanabilecekleri bir yerin olmaması. Bölgenin ne olduğunun anlatılabileceği, kendilerinin ufak tefek ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir mekan oluşturmak istiyoruz. Eski sağlık ocağı binasını Roma lejyon binası haline getirmek suretiyle ilk turist karşılama ve ağırlama yeri olarak hizmete kazandıracağız."

Tanrısever, Kültür ve Turizm Bakanlığınca kazılara ciddi destek olduğunu kaydederek, "Proje kaynağını da DOKAP'tan alacağız. Projelerimizi yaptık, inşallah önümüzdeki sene onun kaynağı gelirse Satala'da topyekun ayağa kalkma süreci başlayacak. Bu zamana kadar genel hatlarıyla etrafı çizilmiş, genel bir izlenim edinilmeye çalışılmış, bundan sonra da inşallah ayağa kaldırılmış olacak." dedi.

Toplantıya, Kelkit Kaymakamı Kadir Algın, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ve kurum amirleri de katıldı.

Toplantıdan ardından Vali Tanrısever, ilçe belediyesini ziyaret etti.

Kaynak: AA

Alper Tanrısever, Gümüşhane, Yerel yönetim, Kültür, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Satala Antik Kenti'nde Kazı Çalışmalarını Değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Şifa Hastanesi’nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
14:33 Kalben’in evine düzenlenen operasyondan görüntüler Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı
14:13 İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
16:06 Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz’ın cenazesi TBMM’de törenle uğurlanacak Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi TBMM'de törenle uğurlanacak
16:05 Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu Dönmez düğüne kraliçeyi çağırdı Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu Dönmez düğüne kraliçeyi çağırdı
15:40 Burak Yılmaz’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Meydan okumaya gideceğiz Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Meydan okumaya gideceğiz
15:27 Yargıtay Başkanlığı seçimi çıkmazda 35’nci turda yine sonuç yok Yargıtay Başkanlığı seçimi çıkmazda! 35'nci turda yine sonuç yok
15:19 Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef, programımız hedefe ulaştığında vatandaşımızın refahı artacak Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef, programımız hedefe ulaştığında vatandaşımızın refahı artacak
14:54 Bonservisini kullandılar Hakim Ziyech Galatasaray’da kalıyor Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor
14:44 Kastamonu’da sulama kanalında başı kesilmiş cesedin devamı bulundu Kastamonu'da sulama kanalında başı kesilmiş cesedin devamı bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 16:45:26. #1.11#
SON DAKİKA: Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Satala Antik Kenti'nde Kazı Çalışmalarını Değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement