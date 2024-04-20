Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, tarihi Kov Kalesi'nde incelemelerde bulundu.
Merkeze bağlı Esenyurt köyünü ziyaret eden Vali Tanrısever, bir araya geldiği muhtar ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Tanrısever, daha sonra köy sınırları içinde bulunan ve kentin önemli turizm destinasyonlarından biri olan tarihi Kov Kalesi'nde inceleme yaptı.
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