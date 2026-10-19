Gümüşova'da traktörle çarpışan 78 yaşındaki sürücü öldü, traktör sürücüsü gözaltında

Gümüşova'da traktörle çarpışan 78 yaşındaki sürücü öldü, traktör sürücüsü gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Gümüşova'da Çaybükü köyü yolunda 78 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü, aynı yönde giden traktörle çarpıştı. Ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı Gümüşova İlçe Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı; traktör sürücüsü gözaltına alındı.
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde traktörle çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Abdullah Çakmak'ın kullandığı (78) elektrikli bisiklet, Çaybükü köyü yolunda aynı istikamette giden F.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı Gümüşova İlçe Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Traktör sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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