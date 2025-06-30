GÜNCELLEME 2 – İsrail'in Gazze'de yardım bekleyen sivillere yönelik saldırılarında 97 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik sabah saatlerinden itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda, aralarında yerinden edilmiş sivillerin ve insani yardım bekleyenlerin de bulunduğu en az 97 Filistinlinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

AA muhabirinin hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail'in son saldırılarında Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye ve kuzeydeki Cibaliya'da 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Şucaiye'de Kessab ailesinin evine düzenlenen hava saldırısında 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, Cibaliya'da ise Halave Caddesi yakınlarında Filistinlilerin toplandığı bölgeye yapılan saldırıda 3 kişinin öldüğü aktarıldı.

Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde, El-Alemi Camisi yakınında toplanan sivillere yönelik saldırıda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ile çok sayıda yaralı El-Ehli Baptist Hastanesine ulaştırıldı.

Ayrıca, Gazze kentindeki Vahdet Caddesi'nde toplanan sivillerin hedef alındığı saldırıda da en az 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan hastane kaynaklarına göre Vahdet Caddesi'nde bir eşek arabasına düzenlenen hava saldırısında 4 Filistinli, Zeytun Mahallesi'ndeki Dellul İstasyonu çevresine düzenlenen hava saldırısında da bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Okullara ve yardım noktalarına saldırı

İsrail Hava Kuvvetlerinin, "sürgün" tehditleri sonrası sığınak olarak kullanılan 4 okulu hedef aldığı bildirildi. Okullardan üçü Zeytun Mahallesi'nde, biri ise Tuffah Mahallesi'nde bulunuyor.

Gazze sahilindeki El-Baka dinlenme tesisine düzenlenen saldırıda ise kadınlar, çocuklar ve bir gazetecinin de aralarında bulunduğu en az 34 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Baka Kafe ve dinlenme salonuna en az bir füze fırlatarak mekanı tamamen yıktığını aktardı.

Şifa Hastanesinden bir yetkili, "Şehitlerin cenazeleri hastaneye paramparça bir şekilde getirildi. Koridorlar ve odalar durumu ağır yaralılarla dolu." açıklamasında bulundu.

Yardım dağıtım noktası bombalandı

Sabra semtindeki bir ticari depo, İsrail tarafından hedef alındı. 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda çok sayıda yaralı da hastanelere ulaştırıldı.

Depo, hayır kuruluşları tarafından insani yardım dağıtımı için kullanılıyordu.

Zeytun Mahallesi'ndeki Sikka Caddesi'ne düzenlenen hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Eş-Şati Mülteci Kampı'nda ise İsrail İHA'larının saldırısı sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti. Es-Sahabe Tıp Merkezi yakınlarındaki bir eve düzenlenen hava saldırısında da bir kişi öldü, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Gazze'nin kuzeyi ve güneyi eş zamanlı vuruldu

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bir grup sivili hedef alan saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Vadi Gazze bölgesindeki Salahaddin Caddesi'nde yardım bekleyen kalabalığa yönelik saldırıda ise 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki El-Mevasi bölgesindeki çadırlara düzenlenen hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus ve Refah'tan acı haberler

Nasır Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Han Yunus'un kuzeyindeki El-Katiba bölgesine düzenlediği saldırıda biri kadın 3 kişi hayatını kaybetti. Refah'ın batısına düzenlenen bombardımanda da bir kişinin cenazesi hastaneye getirildi.

Aynı hastane, Han Yunus'un güneybatısında yardım görevlilerine yönelik bir saldırının ardından 13 ölü ve 50'den fazla yaralının hastaneye ulaştırıldığını açıkladı. Hastane, ilk etapta 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Hastane kaynakları, Nasır Hastanesindeki durumun "felaket boyutunda" olduğunu, yaralıların koridorlara ve yerlere taşındığını bildirdi.

İsrail'in hedefinde açlıkla mücadele eden siviller var

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde özellikle açlık çeken sivillere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Yardım noktaları, sığınaklar ve okullar dahi hedef alınırken, siviller adeta açlık ve bombalama arasında bir tercihe zorlanıyor.

ABD destekli saldırılarda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 190 bin Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı, 11 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlercesi yerinden edildi. Açlık nedeniyle de onlarca çocuğun hayatını kaybettiği bildiriliyor.