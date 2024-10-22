GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyükelçi Güven Mektupları Takdim Töreni'ne katılacak. Erdoğan, Belçika Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, İrlanda Büyükelçisi Clare Brosnan, AB Delegasyonu Büyükelçisi Thomas Hans Ossowski ve Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Petr Stepanek'i kabul edecek.

(Ankara/14.00/17.30/17.45/18.15/18.45/19.15)