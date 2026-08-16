Gündemdeki Etkinlikler ve Gelişmeler - Son Dakika
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Gündemdeki Etkinlikler ve Gelişmeler

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Genel Başkan Özgür Özel Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri'ne katılacak, İçişleri Bakanı Diyarbakır'da.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 63. Ulusal ve 37. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katılacak.

(Nevşehir/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Diyarbakır'da Valiliği, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını, İl Jandarma Komutanlığı yeni yerleşkesini ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret edecek, Trendyol Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ve Erzurumspor FK arasında oynanacak futbol müsabakasını izleyecek.

(Diyarbakır/15.00/16.00/16.45/17.30/18.15/21.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakerelerin yeniden başladığını açıklamasının ardından taraflar arasındaki görüşmelere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu ilk haftasına; Başakşehir-Kocaelispor, Beşiktaş-Eyüpspor ve Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/19.00/21.30/Diyarbakır/21.30)

2- Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasına; KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü-Orfa Yapı Pendikspor, Metro Holding Kayserispor-Ekenler Beton Sivasspor, Mardin 1969-Antalyaspor ve Muğlaspor-Bandırmaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/Kayseri/19.00/Mardin/Muğla/21.30)

3- FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na Romanya'da devam edilecek. Türkiye, B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İsrail ile karşılaşacak.

(Mioveni/20.30)

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Kaynak: AA

Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri, İçişleri Bakanı, Diyarbakır, Özgür Özel, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gündemdeki Etkinlikler ve Gelişmeler - Son Dakika

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