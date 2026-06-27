Gündemdeki Önemli Etkinlikler

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hafızlık İcazet Merasimi programına katılacak.

(Sakarya/17.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2 - Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1 - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İbn Haldun Üniversitesi 8. Mezuniyet Töreni"ne iştirak edecek.

(İstanbul/18.30)

2 - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, YÖK ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.30)

SPOR

1- Galatasaray Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak.

(İstanbul/10.00)

2- 2026 FIFA Dünya Kupası'na; H Grubu'nda Cape Verde-Suudi Arabistan ile Uruguay-İspanya, G Grubu'nda ise Mısır-İran ve Yeni Zelanda-Belçika maçlarıyla devam edilecek.

(Houston/Guadalajara/03.00/Seattle/Vancouver/06.00)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya'nın ev sahipliğindeki 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) ikinci etabında üçüncü maçını Arjantin ile yapacak.

(Gliwice/21.30)

4- FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde başlayacak. Organizasyonun ilk günü Kanada-Litvanya, Kamerun-Çin, Avustralya-Sırbistan, Venezuela-Fildişi Sahili, ABD-Fransa, İtalya-Japonya, Yeni Zelanda-Türkiye ve Slovenya-Porto Riko maçları oynanacak.

(İstanbul/12.00/12.30/14.45/15.15/17.30/18.00/20.15/20.45)

5- Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş, Fenerbahçe İstanbul Jet'i Süleyman Seba Spor Salonu'nda ağırlayacak.

(İstanbul/14.00)

6- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin Hollanda'daki onuncu ayağı, sprint yarışıyla başlayacak.

(Assen/16.00)

7- Formula 1'de 2026 sezonunun onuncu ayağı Avusturya Grand Prix'sinin sıralama turları gerçekleştirilecek.

(Spielberg/17.00)

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