Bodrum Belediyesi Gündoğan Mahallesi Kadın Meclisi Kuruldu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

05.04.2026 13:22  Güncelleme: 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, kadın dayanışmasını güçlendirmek amacıyla Gündoğan Mahallesi Kadın Meclisi kuruldu. Böylece Bodrum'daki Kadın Meclisi sayısı 12'ye, Muğla genelindeki sayı ise 38'e yükseldi.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Serbay Ilıcak Spor ve Kültür Kompleksi'nde düzenlenen buluşmada, yerel yönetimde söz sahibi olmak ve kadın dayanışmasını güçlendirmek amacıyla Gündoğan Mahallesi Kadın Meclisi kuruldu.

"Bodrum'dan Türkiye'ye Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor" projesi kapsamında "Söz Benim!" sloganıyla mahalle kadın meclisleri kurulmaya devam ediyor."

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bitez, Ortakent, Akçaalan, İslamhaneleri, Mumcular, Peksimet, Dereköy, Yakaköy/Türkmen, Akyarlar, Kumbahçe ve Dirmil Mahallesi Kadın Meclisleri'ne son olarak Gündoğan Mahallesi Kadın Meclisi de eklendi. Böylece ilçe genelindeki Kadın Meclisi sayısı 12'ye, Muğla genelindeki sayı ise 38'e yükseldi.

CHP Bodrum İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Politikaları Birim Sorumlusu Umut Anıl Özdoğan, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği'nden Figan Erozan ve Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerinin öncülüğünde yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada, Gündoğan'dan kadınlar da yerini alarak güç birliği oluşturdu.

Kadın Meclisi'nin ilk dönem faaliyetlerini yürütmek üzere Esin Mumcuoğlu, Sevda Kurt, Gülten Halıcı, Asuman Saltuk ve Neşe Özkaya sözcü olarak görev aldı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 10:06:42. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.