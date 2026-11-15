Gündoğmuşlar örgütü şüphelisi, 1 kişiye silahlı eylem hazırlığındayken tutuklandı - Son Dakika
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Gündoğmuşlar örgütü şüphelisi, 1 kişiye silahlı eylem hazırlığındayken tutuklandı

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Gündoğmuşlar örgütü şüphelisi, 1 kişiye silahlı eylem hazırlığındayken tutuklandı
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Gündoğmuşlar örgütü şüphelisi, 1 kişiye silahlı eylem hazırlığındayken tutuklandı
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Kağıthane'de ikiz plakalı panelvanla başlayan soruşturmada Gündoğmuşlar örgütüyle bağlantılı şüpheli yakalandı. Cipte 3 gün gözetleme yapıp 1 kişiye silahlı eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı; aracında 1 tabanca, 1 benzin bidonu ve 2 ikiz plaka bulundu.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – KAĞITHANE'de şüphe üzerine kontrol edilen panelvanın ikiz plakalı olduğu belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin 3 gün boyunca diğer araca yakında bulunan cipten çıkmadığını belirledi. Yakalanan şüphelinin yemek siparişlerini araca verdiği belirlenirken, cipte ruhsatsız tabanca, benzin bidonu, ikiz plakalar ele geçirildi. Gündoğmuşlar suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelinin, takip ettikleri 1 kişiye silahlı eylem hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Olay, 4 Kasım Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri şüphe üzerine kontrol ettikleri panelvan tipi aracın ikiz plakalı olduğunu belirledi. Bunun üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

SİLAHLI EYLEM HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, araçla bağlantılı başka bir cipin daha çevrede olduğunu tespit etti. Polis ekipleri panelvan tipi araca yakın bir noktada bulunan cipin ikiz plaka taşıdığını tespit etti. Polis, cipte bulunan şüphelinin 3 gün boyunca araçtan çıkmadığını ve çevrede gözetleme yaptığını belirledi. Şüphelinin yemek siparişlerini cipe verdiği tespit edilirken, ekipler şüphelinin mahalledeki 1 kişiye yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.

ORGANİZE VE KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonda 1 kişiyi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramalarda ise, 1 ruhsatsız tabanca, 1 benzin bidonu ve 2 adet ikiz plaka ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin 'Gündoğmuşlar' suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
KağıthaneTutuklamaİstanbul3. SayfaGüncelSon Dakika

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