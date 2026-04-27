Gündüz Vassaf: 'Biz olmayı unuttuk'

Psikolog ve yazar Gündüz Vassaf, yeni kitabı 'Günlük Ömür Felsefesi-Şimdiye Övgü'de alışılmış düşünme biçimlerini sorguluyor. Duru Uslu ile yaptığı söyleşilerden oluşan kitapta Vassaf, ideolojinin gündelik hayata sızdığını belirtiyor. Kitabın yazılma sürecini tesadüflere bağlayan Vassaf, 'biz' olmayı unuttuğumuzu, büyük kentlerin insan ruhunda açtığı yaraları ve belirsizlikle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini anlatıyor.

Vassaf, şimdiyi kaçırmamızın nedenini alışkanlık ve farklılıktan korkmak olarak açıklıyor. İnsanların farklılıklarını sistemin sınırları içinde göstermeye çalıştığını ancak bunun gerçek farklılık olmadığını söylüyor. Sosyal medyada her şeyi paylaşma eğilimini eleştiren Vassaf, 'ben' sözcüğünün çok kullanıldığını ve 'biz' olmayı unuttuğumuzu belirtiyor.

Büyük kentlerin insanları saldırgan ve depresif yaptığını ifade eden Vassaf, okul baskınları gibi olayların temelinde gençlerin yalnızlığı ve sisteme yabancılaşması olduğunu vurguluyor. Savaşların abartıldığını, tarihte birçok barış dönemi olduğunu ancak bunların kitaplara yansımadığını söylüyor.

Vassaf, mutluluğu alışılmışın dışında şeyler yaparak bulduğunu, can sıkıntısını ise kendine yapılan en büyük hakaret olarak nitelendiriyor. Belirsizlikten korkmak yerine onunla dans etmeyi öğrenmemiz gerektiğini belirtiyor.