Gündüz Vassaf: 'Biz olmayı unuttuk'

27.04.2026 04:01
Psikolog ve yazar Gündüz Vassaf, yeni kitabı 'Günlük Ömür Felsefesi-Şimdiye Övgü'de alışılmış düşünme biçimlerini sorguluyor. Duru Uslu ile yaptığı söyleşilerden oluşan kitapta Vassaf, ideolojinin gündelik hayata sızdığını belirtiyor. Kitabın yazılma sürecini tesadüflere bağlayan Vassaf, 'biz' olmayı unuttuğumuzu, büyük kentlerin insan ruhunda açtığı yaraları ve belirsizlikle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini anlatıyor.

Vassaf, şimdiyi kaçırmamızın nedenini alışkanlık ve farklılıktan korkmak olarak açıklıyor. İnsanların farklılıklarını sistemin sınırları içinde göstermeye çalıştığını ancak bunun gerçek farklılık olmadığını söylüyor. Sosyal medyada her şeyi paylaşma eğilimini eleştiren Vassaf, 'ben' sözcüğünün çok kullanıldığını ve 'biz' olmayı unuttuğumuzu belirtiyor.

Büyük kentlerin insanları saldırgan ve depresif yaptığını ifade eden Vassaf, okul baskınları gibi olayların temelinde gençlerin yalnızlığı ve sisteme yabancılaşması olduğunu vurguluyor. Savaşların abartıldığını, tarihte birçok barış dönemi olduğunu ancak bunların kitaplara yansımadığını söylüyor.

Vassaf, mutluluğu alışılmışın dışında şeyler yaparak bulduğunu, can sıkıntısını ise kendine yapılan en büyük hakaret olarak nitelendiriyor. Belirsizlikten korkmak yerine onunla dans etmeyi öğrenmemiz gerektiğini belirtiyor.

Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı
İspanya’da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi İspanya'da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz’e sevk edecek Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek
Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

23:43
Trump’ın “İran’ın 3 günü kaldı“ sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
Trump'ın "İran'ın 3 günü kaldı" sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
22:30
Beykoz’da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
Beykoz'da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
22:01
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
22:00
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
21:48
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
20:14
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
