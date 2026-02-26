İstinaf, Depremde Yıkılan Güner Sitesi Davasında Yerel Mahkemenin Kararını Bozdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstinaf, Depremde Yıkılan Güner Sitesi Davasında Yerel Mahkemenin Kararını Bozdu

26.02.2026 21:37  Güncelleme: 09:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Malatya'daki depremler sonucu hayatını kaybedenlerin sorumlusu olarak yargılanan sanıkların hapis cezalarını bozaraken, tutuklu sanık Halil İbrahim Şireci'nin tahliyesine karar verdi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği Güner Sitesi davasında, 7 sanığa verilen 8 ila 12 yıl arasındaki hapis cezalarının bozulmasına karar verdi. Daire, tutuklu sanık Halil İbrahim Şireci'nin tahliyesine hükmederken; hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan müteahhitler Erdal Ertuğrul ve Mehmet Emin Güneş'in taleplerini reddetti ve haklarındaki kararın devam ettiğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde bulunan Güner Sitesi A-1 Bloku'nun yıkılması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Kasım 2025 tarihinde görülen karar duruşmasında, müteahhitler Erdal Ertuğrul ve Mehmet Emin Güneş ile statik proje müellifi ve fenni mesul Halil İbrahim Şireci'ye 12 yıl 6 ay; Sahara Yapı Kooperatif Başkanı Yıldırım Dönertaş, dönemin Yakınca Belediye Başkanları Veysel Katırcı ve Fahri Öztürk ile teknisyen İsa Güvercin'e ise 8 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti. Heyet, 12 yıl 6 ay hapis cezası alan sanıkların tutuklanmasına karar vermişti. Şireci tutuklanmış, müteahhitler hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Cumhuriyet Savcısı ve sanık avukatları, karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

"Eksik araştırma ve yetersiz gerekçe"

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, 7 sanığa verilen 8 ila 12 yıl arasındaki hapis cezalarının bozulmasına karar verdi. Daire, sanıklara verilen cezaların yetersiz gerekçe ve eksik araştırma ile verildiği kanaatine vardı.

Şireci'ye tahliye kararı, müteahhitler için yakalama kararı kaldırılmadı

Daire, sanık Halil İbrahim Şireci'nin suç niteliği, delil durumu, sağlık durumu ve tutukluluk süresini dikkate alarak tahliyesine ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi. Daire, müteahhitler Erdal Ertuğrul ve Mehmet Emin Güneş hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına hükmederek, müdafilerin kaldırma taleplerini reddetti.

İstinaf, bozma sonrası dosyanın yeniden incelenip hükmolunmak üzere, hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Kaynak: ANKA

Gaziantep, Malatya, Güncel, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstinaf, Depremde Yıkılan Güner Sitesi Davasında Yerel Mahkemenin Kararını Bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıldır “vatansız“ yaşıyorlar 40 yıldır "vatansız" yaşıyorlar
Son anketten dikkat çeken sonuçlar AK Parti ve CHP geçildi Son anketten dikkat çeken sonuçlar! AK Parti ve CHP geçildi
MSB’den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama Şehit pilot canını hiçe saymış MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama! Şehit pilot canını hiçe saymış
İlk kez paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
“Liverpool mu Tottenham mı“ sorusuna Osimhen’den beklenmedik yanıt "Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt
Yer: Diyarbakır Namazı kıldı, çıkışta cami görevlilerine saldırdı Yer: Diyarbakır! Namazı kıldı, çıkışta cami görevlilerine saldırdı

09:16
Fode Koita’dan canlı yayında ’’Kabe’de Hacılar’’ performansı
Fode Koita'dan canlı yayında ''Kabe'de Hacılar'' performansı
08:37
Sergen Yalçın yine gecelerde Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi pişman etti
Sergen Yalçın yine gecelerde! Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi pişman etti
08:31
Kulüp tarihine geçecek Kerem Aktürkoğlu’nu Avrupa’da tutabilene aşk olsun
Kulüp tarihine geçecek! Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa'da tutabilene aşk olsun
08:22
Soğuk hava yurdu terk etmiyor 21 ilimize “sarı“ alarm verildi, ikisi birden vuracak
Soğuk hava yurdu terk etmiyor! 21 ilimize "sarı" alarm verildi, ikisi birden vuracak
07:59
Yeni trafik cezaları yürürlükte İşte kalem kalem tutarlar
Yeni trafik cezaları yürürlükte! İşte kalem kalem tutarlar
07:50
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 09:38:25. #7.11#
SON DAKİKA: İstinaf, Depremde Yıkılan Güner Sitesi Davasında Yerel Mahkemenin Kararını Bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.